dopo la pausa estiva è ripreso il servizio ETITELEFONOACASA realizzato da MEDEM e ASTRA, grazie al supporto dei Comuni di Città di Castello, San Giustino e Pietralunga.

Prenota la tua telefonata gratuita per ascoltare una favola, una poesia, per fare una sorpresa a qualcuno o per visitare virtualmente i musei partner.

https://etitelefonoacasa.it/

