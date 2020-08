Quinto posto ai campionati italiani assoluti per il 17enne martellista dell’Atletica Libertas Gregorio Giorgis

Un quinto posto ai campionati italiani assoluti che parla chiaro: il 17enne martellista dell’Atletica Libertas Gregorio Giorgis ha le carte in regola per diventare un grande atleta, proprio come il suo amico e compagno di allenamenti Giovanni Faloci. Questo pomeriggio a Padova il giovane martellista, categoria juniores, ha sfidato i big nazionali del lancio del martello per la conquista del titolo di Campione d’Italia. Pur essendo il più giovane atleta in gara e gareggiando con l’attrezzo da sette chili, Gregorio ha raggiunto la finalissima guadagnando, con un ottimo 62.43 mt uno splendido quinto posto. Tanti gli applausi per Giorgis che con questa misura, in una gara così importante, ha migliorato il suo personale. In prima fila, come sempre, l’allenatore Lorenzo Campanelli è da Città di Castello la sua squadra, l’Atletica Libertas e il presidente Ugo Tanzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati