San Giustino, Belloni (Lega) “no alle classi troppo numerose”

“A volte basterebbe solo un po’ di buonsenso” esordisce così Corrado Belloni consigliere comunale della Lega di San Giustino nel denunciare l’ennesimo problema sulla riorganizzazione delle classi. “A pochi giorni dall’apertura delle scuole, a San Giustino ancora non si è risolto l’ormai noto problema della classe con trentatré ragazzi. Fermo restando che la legge lo consente, come Lega ci troviamo contrari alle cosi dette “classi pollaio” ancor di più se all’interno ci sono alunni necessari di sostegno. L’amministrazione comunale per sopperire alla non volontà dell’Ufficio Scolastico Regionale, sta approntato presso la vecchia USL un ambiente idoneo a contenere questo numero di ragazzi ma, anche se risolveranno il problema sanitario rimane quello didattico. Difficile apprendere o mantenere una costante linea di attenzione all’interno di una classe così numerosa. Secondo la Lega – continua Belloni – l’ufficio regionale scolastico con la signora Iunti, dovrebbe mettere a disposizione del comune di San Giustino almeno un altro insegnante in modo che, come avviene in altre realtà, le famiglie dei ragazzi non siano costretti a per portarli fuori Comune o addirittura, essendo la nostra una zona di confine, fuori Regione. Come Lega abbiamo a cuore l’apprendimento e la salute dei nostri ragazzi ma anche la tranquillità delle loro famiglie. Alla signora Antonella Iunti – conclude Belloni – lancio un appello e chiedo un’attenzione particolare per questa nostra zona, fino ad oggi spesso dimenticata. Le nostre non sono pretese ma solo segnalazioni di buon senso a tutela dei cittadini e dei ragazzi”.

