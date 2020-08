Pallavolo serie B/M: il rooster completo della ERM group San Giustino, per la stagione 20/21

ROSTER ERMGROUP PALLAVOLO SAN GIUSTINO

Stagione agonistica 2020/2021

Campionato Nazionale Serie B maschile – girone F

n. 1 Giulio CESARONI 1994 C m. 1,95

n. 3 Rinaldo CONTI 1993 S m. 1.91

n. 4 Giovanni GIUNTI 2000 P m. 1,78

n. 5 Alessio SITTI 1996 P m. 1.82

n. 6 Mirko MISCIONE 1988 C m. 2.00

n. 7 Stefano CELLI 1984 O m. 1,91

n. 9 Filippo AGOSTINI 1994 S m. 1,90

n. 10 Leonardo DI RENZO 1993 L m. 1,80

n. 12 Stefano THIAW 1995 S m. 1,94

n. 13 Stefano SANTI 1994 C m. 1,92

n. 15 Lucio PIAZZI 2001 S m. 2,00

n. 16 Leonardo PULITI 1991 O m. 2,00



Primo allenatore: Francesco MORETTI

Secondo allenatore: Claudio NARDI

Direttore sportivo: Goran MARIC

Team manager: Enrico BASTIANONI, Maurizio TIZZI e Marco ROTI

Preparatore atletico: Giovanni COLLACCHIONI

Scout man: Christian PIZZINGRILLI

