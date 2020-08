Il discobolo tifernate Giovanni Faloci si riconferma Campione Italiano di lancio del disco. Lanciando il suo attrezzo a 61.87 Faloci, in forza alla squadra delle Fiamme Gialle, questo pomeriggio a Padova ha riportato il tricolore a Città di Castello riconfermandosi il miglior discobolo d’Italia. Un’altra grande soddisfazione per il suo allenatore Lorenzo Campanelli e per tutta la squadra dell’Atletica Libertas Città di Castello, in primis il presidente Ugo Tanzi. Appena appresa la notizia il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo sport Massimo Massetti si sono congratulati con il neo-campione Italiano e con la sua Società di appartenenza che lo ha visto crescere come “straordinaria persona amante dello sport, della sua città e come atleta formidabile orgoglio della comunità tifernate e dei tanti giovani che praticano lo sport. Grazie Giovanni”.

