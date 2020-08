Spostare le sedi dei seggi elettorali per non chiudere le scuole. Richiesta ufficiale di Insieme per Anghiari al sindaco Polcri

I Consiglieri Chiarini, Piomboni e Lorini del Gruppo di minoranza Insieme per Anghiari, con apposita interrogazione, chiedono al Sindaco del Comune di Anghiari se intende attivarsi per spostare i seggi elettorali al fine di evitare una nuova interruzione delle attività scolastiche.

Come noto, ad Anghiari, i seggi elettorali sono allestiti presso i locali delle scuole elementari e delle scuole dell’infanzia del capoluogo e delle frazioni. Le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana e per il Referendum sul taglio dei parlamentari previste per il 20 e 21 settembre p.v. comporteranno, necessariamente, uno stop delle attività scolastiche per vari giorni tenuto anche conto delle opere di igienizzazione da effettuare sia prima che dopo il voto.

Dopo il lungo periodo di lock down dei mesi scorsi, le attività didattiche e formative degli studenti, in particolare di quelli più piccoli, devono essere preservate e garantite in ogni modo.

Il Comune di Anghiari dispone di vari edifici pubblici da poter adibire a seggi elettorali in alternativa alle scuole. Pensiamo al Palasport dotato di ampi locali o a Palazzo Testi, ad oggi inutilizzato e completamente fruibile in quanto sede promessa di un convitto per il nostro Liceo Artistico mai realizzato.

Vi sarebbero anche altri edifici da poter utilizzare anche se in certi casi, come ad esempio l’ex asilo del capoluogo, il degrado e lo stato di abbandono ne hanno compromesso, allo stato, ogni fruibilità.

Si chiede, pertanto, al Sindaco Polcri di farsi garante del diritto allo studio dei nostri cittadini più piccoli e di individuare al più presto locali alternativi alle scuole dove trasferire i seggi elettorali per le prossime elezioni.

Insieme per Anghiari

