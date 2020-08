Pietralunga – Asilo Nido, il Comune scende in campo per tenere in vita il prezioso servizio da 0 a 3 anni

Il Comune di Pietralunga continua ad investire sui servizi educativi del proprio territorio. Particolare attenzione in questo periodo è stata dedicata allo spazio formativo rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, che a causa delle poche iscrizioni rischia di non riaprire le porte.

Proprio per questo, il Sindaco e l’Assessore alle politiche scolastiche e sociali hanno svolto in questi ultimi mesi tre incontri con la cooperativa sociale “A Piccoli Passi”, la quale gestisce il nido d’infanzia privato nel Comune.

Nell’ultimo incontro, svoltosi il 25 agosto, si è unito anche il proprietario della struttura dove è ubicata l’attività, al fine di analizzare ulteriormente le possibili azioni per evitare la chiusura di questo servizio.

Nel corso della riunione l’amministrazione comunale ha preso atto nuovamente che, allo stato attuale, per le poche iscrizioni pervenute (solamente 4) il servizio non è finanziariamente sostenibile per la cooperativa.

L’amministrazione comunale, compatibilmente alle normative vigenti e alla propria situazione economica, si è resa disponibile a intervenire per sostenere finanziariamente il servizio, insieme al sostegno economico di un’importante azienda locale che ha manifestato la volontà di cofinanziare il servizio.

L’amministrazione e la cooperativa “A Piccoli Passi”, tengono tuttavia a sottolineare, che nonostante tali importanti interventi finanziari, il servizio non può avere un futuro senza un raggiungimento minimo d’iscrizioni, fissato in numero 8/10 bambini.

Per tale ragione si è deciso di convocare, per la prossima settimana, un incontro con le famiglie dei bambini nati nel triennio 2018 – 2020, presso l’anfiteatro del Monumento al Partigiano, al fine di sensibilizzare le stesse ad iscrivere i propri figli al servizio.

“Il nido – riferisce l’Amministrazione –, oltre che a rappresentare la migliore scelta educativa e formativa rispetto ad altre possibilità, è sicuramente la decisione più vantaggiosa a livello economico, in quanto si possono detrarre i costi sostenuti nella propria dichiarazione dei redditi, in più offre l’opportunità di usufruire dei rimborsi in quota parte della retta sostenuta”.

Da ultimo, l’amministrazione comunale ha esortato l’affittuario a fare la propria parte per mantenere nei propri locali tale servizio, in considerazione anche della raccolta firme depositata in data 25 agosto da numerosi genitori e nonni, che nel passato pur avendone avuto la possibilità non hanno iscritto i propri figli o nipoti all’asilo nido e, oggi, si sono ravveduti ed hanno convintamente sottoscritto la petizione a sostegno delle mamme per il mantenimento del servizio di asilo nido a Pietralunga.

“Siamo quindi fiduciosi – conclude l’Amministrazione comunale – che tale sensibilità sia sostenuta da un cospicuo numero di iscritti”.

