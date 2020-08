Pallavolo femminile Città di Castello: ufficiale, il 14 settembre si riparte

Il Città di Castello – pallavolo femminile – settore giovanile, in seguito alla comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Polisport della riapertura alle società del palasport Andrea Joan, è lieta di far sapere ai propri tesserati che dal 14 settembre 2020 gradualmente riprenderà tutte le attività con le proprie squadre; il secondo step poi, che permetterà la ripresa totale di tutto il movimento avverrà appena l’Amministrazione Comunale in accordo con gli Istituti Scolastici cittadini metterà nuovamente a disposizione l’uso delle palestre; ogni gruppo/squadra verrà prontamente avvertita degli orari degli allenamenti.

La società, come previsto dalle indizioni della Federazione Italiana Pallavolo, si è iscritta e parteciperà ai Campionati Regionali di serie C femminile e per la prima volta al Campionato Regionale di serie D femminile con una formazione composta totalmente da ragazze under 19 e under 17.

La società tifernate sarà altresì presente in tutti i campionati under, quali u.19, u17, u15, u13 e u12 con più squadre per ogni categoria.

Non mancherà la partecipazione all’attività nel settore promozionale del Minivolley/S3 con i gruppi RED, GREEN e WHITE.

Rispetto alla passata stagione si ripartirà con qualche giorno di ritardo; l’attività si è fermata troppo presto nell’anno sportivo appena terminato, ma per la società il rispetto delle regole Ministeriali per combattere la pandemia e la tutela della salute di tutti i propri tesserati, atleti e non, è passata e passa in primo piano.

RISPETTANDO LE REGOLE SANITARIE POTREMO TORNARE A DIVERTIRSI E GIOIRE.

