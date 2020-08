Nuove antenne radio: Castello Cambia “subito partecipazione della popolazione e regolamento ad hoc”

In relazione alla installazione della nuova antenna radio base in località Cinquemiglia, i consiglieri Arcaleni e Bucci ( Castello Cambia) hanno presentato in data odierna un’interpellanza per conoscere nel dettaglio la tipologia dell’impianto Wind, di cui ieri è emersa notizia.

“Abbiamo chiesto -afferma Arcaleni- il dettaglio del permesso a costruire depositato nonché il parere rilasciato da ARPA UMBRIA e di convocare urgentemente la Commissione competente per comunicare gli esiti della ricognizione degli impianti in essere e al fine di redigere IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE e il relativo REGOLAMENTO recuperando i ritardi accumulati, che rischiano di inficiare l’opportuna gestione delle installazioni. Il nostro Comune sconta ritardi notevoli nel campo dei collegamenti e delle comunicazioni elettroniche: ampie zone hanno connessione instabile o debole, gran parte del territorio non ha la possibilità di collegarsi tramite la banda larga, in quanto decisamente incompiuto è il progetto Open Fiber che, con finanziamenti pubblici, doveva portare la fibra anche nelle zone scarsamente appetibili dal mercato privato. In queste condizioni di necessità, le nuove installazioni di antenne radio base rischiano di proliferare, senza approfondite verifiche anche a causa di normative che impediscono ai Comuni di mettere divieti, ma solo di regolamentare gli insediamenti.”

“Lungi da noi l’intenzione di “ostacolare il progresso” – aggiunge Bucci-ma le nuove tecnologie per quanto utili portano con sé risvolti che vanno sempre compresi e approfonditi senza preconcetti ma anche senza facili entusiasmi. Per questo, abbiamo chiesto di attivare opportuna informazione alla popolazione residente rispetto alla installazione dei nuovi impianti nel territorio al fine di tutelarne i diritti e permetterne la partecipazione.”

