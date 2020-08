Pallavolo serie B/M: primo giorno di lavoro, per la Job Italia Città di Castello

Primo giorno di allenamento per la Job Italia Città di Castello che parteciperà al campionato di serie B maschile. Agli ordini di Marco Bartolini e del preparatore atletico nonché giocatore e capitano Davide Marra, la squadra s’è ritrovata presso il centro sportivo Pampaloni di Fighille per una breve seduta di beach volley e un allenamento di risveglio muscolare in piscina. C’erano tutti i giocatori, tranne Alessandro Franceschini e Filippo Fuganti Pedoni, ai quali la società ha lasciato un piccolo supplemento di vacanza in più per terminare i giorni di ferie.

L’euforia e la gioia erano palpabili dopo tanti mesi lontano dagli allenamenti di squadra e da quello spirito anche goliardico che contraddistingue gli ambienti come quello tifernate.

Il tutto avvenuto in una location ormai consueta per la pallavolo biancorossa con un sorridente Roberto Pampaloni che, seppur sorridendo, ha rimarcato che si sarebbe aspettato qualche aiuto in più dall’amministrazione comunale in generale e soprattutto in questo periodo di covid.

Al termine della prima parte, quella di beach volley, Marco Bartolini ha così commentato la ripresa del lavoro dopo 6 mesi, un’eternità per chi vive in palestra 5 giorni alla settimana per almeno 9 mesi l’anno:”Sono contento di ricominciare proprio qui, in questo luogo che ci accoglie sempre fin dai tempi della serie A. Pensiamo di aver costruito intanto un bel gruppo: non avrei mai pensato 3 mesi fa di poterli riabbracciare ed iniziare l’avventura verso un nuovo campionato. In merito al girone noi storicamente in serie B, anche prima della A2, è un girone conosciuto ed impegnativo e stimolante: le marchigiane sono sempre molto attrezzate e praticamente si allenano tutto l’anno grazie alla spiaggia. Poi conosciamo bene le nostre corregionali per cui è un girone stimolante e ben organizzato logisticamente con trasferte non lunghissime, tenendo conto delle problematiche legate al virus”.

