Il comandante regionale dei Carabinieri La Gala e il comandante provinciale Fabi ricevuti in comune da sindaco e vice sindaco

Il sindaco di Città di Castello, nella veste anche di presidente della Provincia di Perugia, ha ricevuto stamattina, insieme al vice sindaco, il comandante della Legione Carabinieri Umbria Massimiliano Della Gala e il comandante provinciale dell’Arma Giovanni Fabi, che tra pochi giorni assumeranno nuovi incarichi a Roma. Accompagnati dal comandante della Compagnia di Città di Castello, Giovanni Palermo, i due ufficiali hanno colto l’occasione per congedarsi con gli amministratori tifernati, sottolineando la “soddisfazione per la proficua collaborazione instaurata nei tre anni di incarico in Umbria, che ha creato un legame particolare con una realtà straordinaria nella regione come quella di Città di Castello”. Nell’incontro con sindaco e vice sindaco, Della Gala e Fabi hanno sottolineato di aver sempre considerato Città di Castello “una sicurezza, per la professionalità dei militari impegnati, che ha assicurato un efficace presidio del territorio” e hanno ricordato con piacere alcuni momenti, tra cui le celebrazioni dedicate alla memoria del colonello Valerio Gildoni, che hanno visto anche la presenza, nel decimo anniversario della scomparsa, del comandante generale dell’Arma, generale Giovanni Nistri. Nel testimoniare “l’apprezzamento per le qualità umane, ancor prima che professionali” del comandante La Gala e del comandante Fabi, il sindaco e il vice sindaco hanno confermato l’impegno a portare avanti il progetto della realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Città di Castello, invitando i due ufficiali a tornare in città in occasione della mostra che a marzo sarà dedicata a Raffaello Sanzio nel cinquecentenario della morte.

