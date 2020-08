I concorsi pubblici ai tempi del covid: il comune di Città di Castello vara le linee guida per il reclutamento di un dirigente e di due ingegneri

Il comune di Città di Castello sarà tra i primi se non il primo in Umbria ad affrontare due concorsi pubblici uno per dirigente di Area Tecnica e per due ingegneri con le normative AntiCovid. Giovedì 3 settembre nel pomeriggio e nella mattina di Venerdì 4 settembre 2020 sono previste presso il Palazzo dello Sport Andrea Ioan le prove scritte della selezione per dirigente di Area tecnica a tempo indeterminato per la quale hanno presentato domanda 71 aspiranti. Martedì 8 settembre nel pomeriggio e nella mattina di mercoledì 9 nello stesso luogo sono stati convocati i 77 candidati che parteciperanno alla prima prova scritta per ingegnere civile a tempo pieno. L’identificazione e l’accesso sarà a scaglioni: per i cognomi iniziano con le lettere dalla A alla I e dalla L alla Z. “La scelta del luogo e della gestione dell’afflusso è soltanto uno degli aspetti organizzativi dei due concorsi” precisano dall’Assessorato al Personale, facendo riferimento alle “Linee guida per la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche durante l’emergenza Covid-19”, varate nei giorni scorsi. “L’Amministrazione ha voluto realizzare un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse. Resta ferma la possibilità di valutare, quando possibile, l’utilizzo di altre modalità di effettuazione delle prove ammesse dalla vigente normativa, come, ad esempio, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale e/o dei colloqui di mobilità tra enti”. Le linee guida prevedono che il candidato autocertifichi il proprio stato di salute ed in particolare “di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), o a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2, di non presentare sintomatologia simil-influenzale”. Nello svolgimento delle prove sarà applicata applicare la regola del distanziamento: segmentando i locali dove si tengono identificazioni e prove prevedendo accessi esterni all’edificio separati per scaglioni di candidati; o individuando diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali effettuare le operazioni di identificazione dei candidati, o prevedere la convocazione in diversi scaglioni temporali antecedenti all’orario di inizio della prova e/o prevedere tempi di accesso alle prove dilatati fissando preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. Naturalmente mascherine e gel disinfettante per tutti. Anche i percorsi di entrata e di uscita saranno regolamentati, così come gli altri luoghi comuni, su cui è prevista una adeguata manutenzione nel periodo delle prove e della presenza concomitante. Le linee prevedono anche il caso di una persona con sintomi: dovrà comunicarlo tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. Misure specifiche infine sono dirette a minimizzare il rischio derivante dall’uso dei materiali come penne, fogli e quanto sarà a contatto con candidati, personale di servizio e i membri della Commissione.

CDCNOT/20/08/27/COMINLINEA/351/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati