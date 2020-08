Impianto di telefonia a Cinquemiglia, la richiesta di permesso a costruire è stata depositata in comune

Si informa che presso il Servizio Attività Produttive e Salvaguardia Ambientale del Comune di Città di Castello è depositato il permesso di costruire n. 4393, agli atti con il prot.25841/2020, presentato dalla soc. Wind Tre Spa ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs.259/2003 e della LR 1/2015,per installazione di nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile, in loc. Cinquemiglia. Per informazioni i soggetti interessati possono contattare il servizio Attività Produttive e Salvaguardia Ambientale del Comune di Città di Castello, Responsabile Arch. Lucia Bonucci, n. telefono 075/8529273 -e-mail lucia.bonucci@cittadicastello.gov.itanchevia PEC, all’indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di Città di Castello sino al 31/08/2020.Il responsabile Servizio Attività ProduttiveDott. Arch. Lucia Bonucci.

