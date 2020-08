Arrestato un 27enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Nella serata di ieri, 24 agosto infatti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile Norm della compagnia di Città di Castello, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa, impegnati in un servizio del territorio hanno subito notato un’auto con quattro persone nell’immediata periferia della città. Alla vista della gazzella dei Carabinieri, l’andatura dell’automobile si è fatta subito incerta, ed insospettiti i militari hanno quindi proceduto al controllo del mezzo e dei quattro occupanti, due donne e due uomini, di età compresa fra i 19 ed i 27 anni.

Vista l’evidente agitazione dei ragazzi i controlli sono proseguiti negli uffici della Caserma di Città di Castello, dove il 27enne, abitante in un comune toscano situato poco oltre il confine, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di cocaina già confezionata in 13 dosi pronte allo smercio, mentre una delle donne, una 23enne abitante nel capoluogo perugino, è stata trovata in possesso di due pezzetti di hashish.

Per il ragazzo 27enne quindi, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio con udienza direttissima prevista per oggi, mentre per la 23enne è scattata la segnalazione alla Prefettura per la detenzione per uso personale.

