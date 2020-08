Questa settimana estate in città dedicata ai bambini

Domani, martedì 25 agosto 2020, Estate in città a Città di Castello propone i burattini ai Giardini del Cassero. Politheater presenta per il ciclo Burattini & co Le avventure di Mengone Torcicollo a cura della Compagnia Lagrù di Sant’Elpidio a mare. Inizio alle ore 21.30. Mercoledì 26 agosto, giovedì 27 e venerdì 28 in Piazza Fanti è in programma un’ora di animazione dedicata ai bambini dal titolo Bimbi per strada. Dalle 21.30 alle 22.30 attività diverse con laboratori, musica ed altre iniziative.

