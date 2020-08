Gestione delle emergenze, a San Giustino dimostrazioni su primo soccorso BLS e disostruzione pediatrica

Si svolgeranno martedì 25 agosto e mercoledì 2 settembre alle ore 21 in Piazza Municipio le due serate dimostrative, svolte da operatori specializzati e aperte a tutta la cittadinanza, organizzate da P.A. Tifernate Croce Bianca con il patrocinio del Comune di San Giustino per imparare le tecniche di primo soccorso e le immediate azioni salvavita da svolgere in caso di arresto cardiaco o blocco delle vie respiratorie in un bambino o lattante.

La prima della due iniziative è programmata per martedì 25 agosto e riguarderà la formazione teorica e le attività pratiche sul primo soccorso BLS (Basic Life Support), ovvero le attività e le procedure da svolgere in caso di primo soccorso senza l’utilizzo di defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare e supporto di base alle funzioni vitali.

La seconda dimostrazione sarà invece svolta mercoledì 2 settembre e riguarderà la disostruzione pediatrica, ovvero le prime azioni e manovre da svolgere per la liberazione delle vie respiratorie in un bambino o in un lattante ostruite da un corpo estraneo.

Commenta l’assessore alle politiche sociali Andrea Guerrieri “Ringraziamo Croce Bianca per le iniziative messe in campo e per la presenza costante nel nostro territorio con azioni centrate al supporto alla popolazione e, come nel caso specifico, alla prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza con formazioni e dimostrazioni aperte a tutta la cittadinanza. A volte bastano piccoli e semplici gesti per salvare la vita di una persona per questo è fondamentale avere conoscenza dei protocolli comportamentali e della sequenza di manovre e azioni da svolgere in caso di intervento di primo soccorso.”

