Fiera delle merci: Carletti “andamento regolare e misure di sicurezza rispettare. Grazie a tutti”

“Salutiamo questa edizione delle Fiere di San Bartolomeo che sarà ricordata per le modalità di svolgimento segnate dalle misure di sicurezza contro il COVID, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, al rispetto delle regole e a tutti coloro che le regole le hanno rispettate, con grande senso di responsabilità”: l’Assessorato al Turismo e Commercio di Città di Castello interviene con un breve bilancio delle Fiere delle merci che si sono chiuse ieri, domenica 23 agosto, e sottolinea “come l’andamento della manifestazione, pur stendendosi su tre giorni e convivendo con altre manifestazioni è stato regolare. Il merito è delle molte professionalità coinvolte nella gestione di questo evento a partire dagli ambulanti, che si sono fatti carico in prima persona della misure di sicurezza, le forze dell’ordine fino agli operatori ecologici di Sogepu a poche ore di distanza dalla chiusura delle Fiere hanno restituito puliti alla città il centro storico e il Piazzale Ferri. Rimane il cruccio di aver dovuto rinunciare per un principio di precauzione, sollevato dai produttori e di cui il Comune, condividendo, ha preso atto, di aver dovuto rinunciare alla Fiera del Bestiame, che vogliamo credere possa tornare nel 2021 per il valore culturale ed economico che ha rivestito e continua a rivestire”.

