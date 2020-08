Covid-19: ufficiale, annullato “Borgo sport”

Sono in fase di revisione tutte l’attività e gli eventi previsti per l’Anno Europeo dello Sport 2021, riconoscimento che Sansepolcro avrebbe voluto celebrare con numerose iniziative già a partire dal mese di settembre.

Purtroppo la situazione del Covid ha compromesso la programmazione, facendo saltare anche alcune iniziative di livello internazionale. Adesso viene rimodulata, ma sicuramente risentirà anche dell’andamento del virus nelle prossime settimane.

E’ stata inoltre annullata la manifestazione “Borgo Sport”, che ogni anno, a settembre, anima la città mettendo in primo piano le associazioni sportive. Si tratta di un evento dinamico, dal numero imprevedibile di persone. In base ai protocolli di sicurezza, non può essere organizzato.

In riferimento all’organizzazione dell’Anno dello Sport, il Comune si sta quindi confrontando con “Aces Europe” per capire quali sono i margini di manovra per i prossimi mesi e come si stanno organizzando gli altri Comuni. Sicuramente, entro fine anno verrà consegnata alla cittadinanza una rivista che ripercorre l’iter che ha portato alla nomina di Sansepolcro a “Comune Europeo dello Sport 2021”, con grande spazio per tutte le associazioni del territorio. Un documento che rimane a testimonianza dell’impegno di tutta la città sul fronte sportivo.

