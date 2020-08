Biblioteca comunale: esternalizzazione del servizio e risorse interne al minimo, Tiferno Insieme non ci sta e interroga la Giunta

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 04/08/2020 il Comune di Città di Castello ha deciso per la gestione del servizio Biblioteca di esternalizzare le attività e mansioni attualmente necessarie alla funzionalità del servizio mentendo internamente alcune funzioni di coordinamento, controllo, monitoraggio e sviluppo. Detti servizi vengono assegnati riservando la partecipazione alla procedura e l’esecuzione della fornitura ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi (cooperative di tipo b)e si prevedere nell’ambito della stesura dei documenti e allegati di gara l’applicazione dell’art 50 del D.lgs 5072016 “(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) volto a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato.

L’art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 prevede che: ”Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali”. D’altronde, come ricordato dalla stessa delibera, le attività di supporto agli utenti della biblioteca, la catalogazione del patrimonio librario, la gestione dell’archivio storico, richiedono lo svolgimento di attività complesse che comportano una specializzazione continua.

Dato che l’attuale organico comunale è composto da appena quattro dipendenti di ruolo e non appare un numero sufficiente a garantire la qualità del servizio ho ritenuto opportuno interrogare la Giunta per sapere le motivazioni di ricorrere all’esternalizzazione parziale per un servizio delicato e specialistico come è quello bibliotecario. Ho chiesto inoltre perché non si è scelto di impiegare personale interno al Comune o comunque di allargare il bando il servizio alla partecipazione di altre cooperative o personale esterno; di sapere infine quali saranno le mansioni affidate agli appartenenti alla cooperativa all’interno del servizio bibliotecario e il numero degli impiegati previsti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati