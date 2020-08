Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci viene comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune.

La persona, residente in un’altra regione e domiciliata nel territorio comunale, si trova in isolamento domiciliare.

I soggetti positivi diventano così cinque, di cui tre residente nel comune. Tutti sono in isolamento domiciliare.

