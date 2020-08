Lega: Quali misure anti covid per le scuole a Città di Castello?

La ripresa delle scuole è ormai alle porte ma, ad oggi, non sappiamo qual è la situazione di adattamento degli spazi nei plessi di Città di Castello.

In una nota il referente Lega provincia di Perugia, Manuela Puletti e il segretario cittadino Giorgio Baglioni, esprimono preoccupazione in merito alla situazione attuale e auspicano notizie imminenti da parte dell’amministrazione comunale.

“Molti comuni sia in Valtiberina che in Altotevere, con Umbertide in prima fila a dimostrazione di come funziona un’amministrazione a trazione Lega, hanno già stanziato risorse economiche e messo in atto lavori per incrementare gli spazi disponibili in modo da garantire il distanziamento ed evitare le così dette “classi pollaio”. Di nuovo, come accaduto durante l’emergenza post covid, Città di Castello non ha ben chiaro quale sarà il futuro degli studenti ed insegnati che torneranno in classe tra poco più di 3 settimane. Tante le richieste di chiarimento che ci sono pervenute perché la preoccupazione dei genitori è comprensibilmente elevata. Speriamo che l’amministrazione comunale presto ci renda noto il piano per le riaperture, anche se sarà difficile giustificare la presenza di inutili banchi a rotelle, sempre ammesso che arrivino in tempo, frutto della decisione di un Ministro in grosse difficoltà e di un PD che, pur di stare attaccato alla poltrona, continua a sostenerla a discapito dei cittadini. La Lega come sempre è pronta ad un confronto e ad un dibattito purché si arrivi al più presto ad una conclusione a vantaggio di chi il 14 settembre dovrà tornare a scuola in piena sicurezza.

