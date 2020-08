Le scuole del comune di Citerna si preparano a ripartire in sicurezza

Al fine di garantire una riapertura in tranquillità, in questi ultimi mesi sono stati fatti ripetuti sopralluoghi su tutti gli edifici scolastici comunali : scuola materna di Citerna, scuola Primaria di Fighille e Pistrino e scuola Secondaria di Pistrino.

Un grande lavoro di squadra alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dell’ufficio tecnico comunale, dei Dirigenti e del personale scolastico e degli Enti erogatori del servizi, durante il quale sono state concordate le soluzioni migliori per la ripresa delle lezioni in presenza.



Il Comune ha ottenuto un fondo governativo che è stato distribuito nei 4 plessi per garantire tutte le misure di sicurezza necessarie ed eventuali ulteriori investimenti verranno aggiunti per implementare gli ambienti e gli arredi scolastici e risolvere vecchie criticità, come i riscaldamenti in alcune aule.

Le nostre scuole sono quindi pronte a ripartire al meglio, offrendo agli alunni del comune di Citerna e di quelli limitrofi degli ambienti sicuri, con tutti i dispositivi necessari, grazie anche a capienti spazi interni che esterni.



Ricordiamo inoltre che oggi è l’ultimo giorno per la pre-iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico.

Il servizio mensa verrà garantito come sempre, con modalità adeguate a garantire il distanziamento.

Per quanto riguarda i trasporti scolastici, restiamo in attesa che vengano definite le direttive governative e regionali per dare comunicazione ufficiale alle famiglie sui dettagli del servizio.

In un momento di grande incertezza sulle sorti della scuola, sottoposto ad un vero tam tam mediatico, vogliamo quindi rassicurare le famiglie e gli alunni delle nostre scuole ed invitare a fare riferimento alle informazioni ufficiali fornite dagli Enti e dalla Scuola.



Vogliamo anche invitare tutti fin d’ora ad osservare le disposizioni straordinarie che verranno richieste ad alunni, genitori e docenti nella quotidianità scolastica di questo nuovo anno e che verranno spiegate dal corpo docente in prossimità della riapertura. Queste sono finalizzate unicamente a garantire la tranquillità e la sicurezza delle lezioni.

Un ringraziamento anticipato a tutti per la collaborazione.

