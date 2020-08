Domani ricorre la festa della Madonna delle Grazie

Domenica 23 Agosto inizia il Triduo di preparazione in vista della Festa della Madonna delle Grazie, patrona di Città di Castello e della Diocesi, animato da P. David M. Mejia Cisneros, vicario generale dell’Ordine dei Servi di Santa Maria.

Quest’anno il Triduo nei primi due giorni 23 e 24 agosto sarà itinerante e rispettivamente domani in Basilica Cattedrale, ore 18 (Rosario e Santa Messa) e lunedì 24 a Santa Maria Maggiore, con lo stesso orario. Martedì 25 agosto, in luogo della tradizionale processione si terrà una veglia di preghiera per la città nel Santuario (ore 21).

Mercoledì 26 tutte le celebrazioni avranno luogo nel Santuario dove, alle ore 18.30, il vescovo diocesano mons. Domenico Cancian, presiederà il solenne pontificale. Le altre messe saranno celebrate, nel rispetto del relativo protocollo, alle ore 8, 9.30, 11 e 17; all’interno dl santuario saranno organizzati appositi percorsi per permettere ai devoti di muoversi in sicurezza.

L’assistenza e la sorveglianza saranno assicurate dai volontari della Parrocchia e dell’Associazione “Le Rose di Gerico”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati