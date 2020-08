Centri ricreativi comune Città di Castello, domande aperte fino al 21 settembre

Aperte le domande per i Centri Ricreativi e di Aggregazione del comune di Città di Castello, la Bottega di Merlino, la Sfera Magica e per il recupero e sostegno scolastico Archimede Pitagorico.

I Centri ricreativi di Città di Castello sono strutture di supporto molto richieste e sono presenti nei quartieri La Tina, Riosecco, e nel centro urbano di Trestina rivolti a un’utenza di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e gestiti attraverso il terziario sociale. L’istituto comprensivo Alberto Burri di Trestina ha confermato la disponibilità a predisporre due aule della scuola secondaria di primo grado per lo svolgimento del servizio di recupero e sostegno scolastico; anche il Secondo Circolo Didattico ha dichiarato la propria disponibilità a far svolgere le attività del centro ricreativo Bottega di Merlino e Sfera Magica nei due plessi della scuola primaria La Tina e Riosecco. I Centri ricreativi accoglieranno un massimo di 30 bambini e i Servizi di recupero scolastico un massimo di 20. La priorità di ammissione sarà per i bambini diversamente abili e nella struttura di Trestina si amplierà la fascia di età dai 6 fino ai 14 anni con precedenza per i bambini nella fascia di età dai 6 agli 11anni.

Il bando e la modulistica sono pubblicati sull’Home page del sito istituzionale, www.cittadicastello.gov.it ma possono essere reperiti anche presso l’ufficio di Segretariato Sociale sotto il loggiato di Piazza Fanti e all’URP. La domanda d’iscrizione potrà essere inviata fino al 21 settembre 2020 tramite e mail o pec oppure essere consegnata a mano direttamente all’ufficio Segretariato Sociale del Comune di Città di Castello, in piazza Fanti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00, nei giorni di lunedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. E’ disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda telefonando al servizio Digipass del Comune di Città di Castello al numero 075/8523171 interno 3.

Naturalmente la riapertura dei servizi, gli orari e le modalità di frequenza potranno subire variazioni a seguito dell’applicazione delle specifiche direttive ministeriali relative all’emergenza sanitaria covid-19.

