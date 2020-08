Covid 19: centro storico guardato a vista. Controlli serrati per un week end in sicurezza

Controlli della Polizia locale in vista di un lungo week end ricco di eventi. Nella serata di giovedì 20 agosto, in occasione delle manifestazioni organizzate nel centro storico per estate in città, personale del Comando della Polizia Municipale (n 4 elementi), su disposizioni del comandante Joselito Orlando ha effettuato controlli per il rispetto del nuovo Dpcm del governo. Sono stati controllati 5 esercizi commerciali (bar) ed è stata effettuata attività di prevenzione per il corretto uso della mascherina. Nessuna violazione riscontrata per i bar, buona attenzione delle persone presenti in piazza nell uso delle mascherine. Analogo servizio di controllo è stato effettuato dall arma dei Carabinieri con cui da sempre, unitamente alle altre forze dell’ordine, c’è totale sinergia, precisano dal Comando della Municipale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati