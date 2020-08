Citerna palcoscenico di due grandi eventi culturali. ‘Il Festival dei Cammini di Francesco’ e il ‘Festival delle Nazioni’ fanno tappa nel borgo. Appuntamento il 24 e il 26 agosto

A coronamento di un’estate di rinascita e di rilancio turistico, Citerna si appresta ad ospitare due importanti Festival culturali, che avranno luogo la prossima settimana nel bel comune umbro.

Lunedì 24 agosto ‘Il Festival dei Cammini di Francesco’ farà tappa a Citerna con lo spettacolo ‘Racconti di viaggio’ che, alle 21, avrà come palcoscenico la piazza Scipione Scipioni, al centro del borgo antico. Il Festival, che questa estate si svolge nella versione itinerante “Cammin Facendo”, farà dei veri e propri eventi nelle tappe simboliche del pellegrinaggio, tra cui Citerna, che questa estate ha visto quasi raddoppiare l’affluenza di pellegrini.

Dalle suggestioni del viaggio e della natura a quelle della musica: mercoledì 26 agosto Citerna ospiterà uno dei concerti del ‘Festival delle Nazioni’ dal titolo ‘E nel salottino di Beethoven apparve un oboe’. Alle 21.30 nella Chiesa di San Francesco si esibiranno Omar Zoboli all’oboe e Giorgio Cerasoli al fortepiano, eseguendo autori vari attorno a Beethoven.

“Siamo onorati che Citerna sia stata scelta come palcoscenico per questi importanti eventi culturali – spiega l’assessore comunale alla cultura -. Le nostre location e i nostri tesori d’arte sono pronti a fare da palcoscenico naturale alla musica e ai racconti di viaggio, in un suggestivo connubio che sicuramente affascinerà i presenti. Nonostante il programma degli eventi quest’anno sia stato ridotto dall’emergenza sanitaria, abbiamo voluto che la musica e l’arte continuassero a pulsare a Citerna, perché siamo convinti che la bellezza in tutte le sue forme sia il fondamento della rinascita del nostro territorio”.

Il primo cittadino, che ha percorso il Cammino di Francesco come pellegrino all’inizio del suo mandato, aggiunge: “Uno dei nostri principali obiettivi è valorizzare Citerna come centro culturale e come tappa di questo importante pellegrinaggio. Grazie a questi prestigiosi eventi il nostro Comune supera i propri confini territoriali e si affaccia su un palcoscenico molto più vasto, facendo conoscere le proprie bellezze in tutta Italia ed Europa”.

