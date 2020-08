Ad Umbertide, in difesa dell’autodeterminazione e della libertà delle donne, continua la raccolta firme

Sono stati numerosi i consensi raccolti ad Umbertide in difesa dell’autodeterminazione e della libertà delle donne. Ad oggi le promotrici della

raccolta firme, Eleonora Giannelli e Ilenia Bartocci o Guardabassi, contano,

oltre alle prime cento firme già presentate in Comune, più di 160 ulteriori

sottoscrizioni, frutto del lavoro di molte persone che stanno fattivamente

collaborando all’iniziativa.

“E’ un lavoro che richiede tempo ma è stimolante poterci confrontare con le persone, discutere su problematiche ed eventuali possibili soluzioni, percepire un bisogno di scambio che diviene arricchimento.- affermano Eleonora e Ilenia – Umbertide si è dimostrata ancora una volta un esempio di valori e civiltà, fatta di persone che stanno sostenendo questa causa perché vogliono scegliere in libertà. Continueremo nella nostra raccolta firme fino a che la Giunta regionale non ritirerà la delibera e continueremo a diffondere un principio a noi molto caro: SIAMO LE PAROLE CHE DECIDIAMO DI ADOTTARE. Anche su questo c’è da fare molta strada per garantire, grazie al linguaggio, un rispettoso scambio di idee pacifico e proficuo”.

