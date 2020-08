Al via i test sierologici per il personale scolastico, docente e non docente.

Il programma è realizzato dalla Asl e a Sansepolcro il test sarà effettuato nei giorni di lunedì e giovedì dalle 14 alle 16,30 alla sede del Distretto (via Santi di Tito).

Per informazioni sulle modalità di prenotazione, ecco il link al sito dell’Azienda Sanitaria:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati