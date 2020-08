Pallavolo: il team di serie C femminile pronto a riprendere l’attività sportiva.

Il Città di Castello – pallavolo biancorossa femminile durante questi caldi periodi estivi ha come sempre, in primis, delineato le linee guida tecniche dei vari gruppi selezionando ed affidandosi ai migliori tecnici sul mercato perché la filosofia societaria impone e da certezza che solamente investendo sugli allenatori per le squadre giovanili portà a risultati futuri ed in prospettiva. A seguito di una valutazione oggettiva ed a seguito dei vari comunicati Fipav le squadre biancorosse rientreranno in palestra da circa metà settembre suddivise per team di appartenenza e che disputeranno tutti i campionati di categoria e under sia regionali che provinciali della regione Umbria. Un movimento di atlete e squadre enorme che metterà alla prova la struttura societaria tifernate che con massima cura ed attenzione sta pianificando il tutto. La prima squadra del Città di Castello pallavolo femminile, volano trainante del movimento come ormai da oltre dieci anni, sarà presente ai nastri di partenza del massimo campionato regionale, la serie C, con un roster importante tra conferme, graditi ritorni e nuovi arrivi.

Si è dovuto posticipare l’inizio della stagione di qualche giorno, a differenza degli anni passati, perché tutto il mondo dello sport dilettantistico nazionale deve far i conti con le problematiche sanitarie che ci hanno colpito; la Federazione comunque ha stabilito che il campionato di serie C femminile inizierà il 07/11/2020 e vedrà alla partenza le squadre del Perugia pallavolo, del Trasimeno volley, del Trevi volley, della polisp. San Mariano, dell’Ellera volley, del Fossato volley, del Fiamenga Foligno, del Bastia volley, dell’Assisi volley, della Pallavolo Marsciano, del Bosico Terni e del Città di Castello.

Il tecnico della squadra sarà il prof. Enrico Brizzi con assistente Augusto Barrese; i due allenatori già da tempo stanno schedando le atlete del gruppo, evidenziando e puntualizzando le carenze tecnico-atletiche delle singole per poi impostare un lavoro specifico e personalizzato in palestra durante gli allenamenti.

La nuova stagione agonistica si preannuncia molto interessante e come sempre basata ed imperniata sulla crescita delle atlete stesse, sia come singole che come squadra; una buona autostima di ogni ragazza porta sicuramente ad un’ottima autostima del gruppo; si rende anche necessario per società come quella biancorossa poter contare sempre di più su ragazze cresciute nel proprio vivaio che permettono poi di poter gettare le basi di nuovi corsi e di sviluppare costantemente nuovi progetti per dare linfa vitale a tutto il movimento.

