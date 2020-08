Il Sindaco ha ricevuto in comune il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Citta’ di Castello, il vice-questore Michele Santoro

Il sindaco ha ricevuto nella residenza municipale, il Vice-Questore, Michele Santoro, che dallo scorso 10 agosto ha assunto la dirigenza del Commissariato di PS di Città di Castello. Nel corso della visita di cortesia, il sindaco, dopo aver rinnovato al Vice-Questore “la piena disponibilità a proseguire a livello istituzionale nel rapporto di grande ed efficace collaborazione che, da sempre, ha caratterizzato il comune e le forze dell’ordine presenti sul territorio, ha riconfermato apprezzamento e gratitudine per il significativo e prezioso lavoro che ogni giorno svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini e della collettività.” Il sindaco ha inoltre garantito che il comune “per quanto di propria competenza, in materia di sicurezza e gestione del territorio, farà la sua la sua parte per il bene dei cittadini”. “Sempre – ha proseguito il sindaco – ma in questi momenti particolari e delicati per il Paese, come l’emergenza Covid-19, tocchiamo con mano quanto sia importante la presenza e la sinergia con la Polizia e le forze dell’ordine nel fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”. Al termine dell’incontro, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro a nome delle istituzioni e della comunità locale al vice-Questore, Michele Santoro il sindaco ha confermato “il massimo impegno del comune in tutte le sue componenti istituzionali a proseguire sul versante della sinergia con le forze dell’ordine per ribadire sempre di più la garanzia di sicurezza, rispetto della legalità e della convivenza sociale per il bene di tutti i cittadini”. Al termine dell’incontro, che ha riguardato anche i temi e le scottanti questioni legate alle misure di contenimento Covid-19 in continua evoluzione e alla imminente riapertura delle scuole, il sindaco ha fatto omaggio al vice-questore Santoro di una copia del volume su Raffaello Sanzio ricordando l’importanza della ricorrenza del 500enario della morte che vedrà coinvolta la città e la Pinacoteca comunale all’inizio della prossima primavera. Il Vice-questore Santoro ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e attraverso il sindaco rivolto un saluto a tutta la comunità locale e alle istituzioni. Il dr. Michele Santoro, nei ruoli della Polizia di Stato da 23 anni, approda al Commissariato tifernate dal Reparto Prevenzione Crimine di Bologna , in precedenza, invece, dal 2012 al 2019 ha diretto il Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche. Laureato in Giurisprudenza ed in Polizia dal 1997, il dr. Michele Santoro assunse come primo incarico quello di Funzionario Addetto del Reparto Mobile di Cagliari e successivamente quello di Firenze. Prima di approdare al Reparto Prevenzione Crimine assunse la Vice Dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Perugia in qualità di responsabile della Sezione Criminalità Organizzata. Il Commissario Capo dr. Adriano Politano, invece, ha lasciato la dirigenza del Commissariato di Città di Castello per ricoprire il ruolo di Funzionario Addetto presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Perugia.

