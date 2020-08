Fiere, finger food e musica nel rispetto del distanziamento sociale e delle precauzioni anti covid

A Città di Castello fine settimana con il Finger food e le Fiere. Da stasera, giovedì 20 agosto 2020, a domenica 23 agosto, nell’ambito di Estate in città arriva lo Street food & Music, in Piazza Matteotti, con il cibo da strada del Finger Food Festival su 4 ruote, che precederà ed accompagnerà le Fiere delle merci di San Bartolomeo, in programma da domani venerdì 21 in Piazza Gabriotti e Parco A. Langer. “La specificità di questa edizione tifernate – spiegano dall’Assessorato al Turismo e al Commercio – “sono le cucine viaggianti su 4 ruote, le uniche ammesse alla tappa tifernate. Nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza anticontagio, nel fine settimana il centro storico di Città di Castello offrirà sia lo shopping delle Fiera delle merci, che, sebbene rivista e corretta alla luce del momento che stiamo vivendo, torna nella sua formula tradizionale, sia degustare alcuni must della cucina regionale italiana con un sottofondo musicale. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini che interverranno alle manifestazione perché sposino la campagna di salvaguardia della salute collettiva e di autotutela, facendo attenzione al distanziamento e indossando le mascherine”. Il Finger food Festival su 4 ruote si apre con la cena di stasera, dalle 18.00 alle 24.00, proseguirà domani, venerdì 21 agosto, alla stessa ora, per aprire sabato 22 e domenica 23 agosto dalle 12.00. Per quanto riguarda la musica live: venerdì sono in programma i Bonacrianza, una delle storiche band di Città di Castello, attivi da oltre 20 anni, con un concerto Rock, Ska, Punk adolescenziale guidato da Jacopo Falchi, leader della band. Sabato 22 agosto per la prima volta arrivano a Città di Castello i The Bastard Sons Of Dioniso, secondo posto ad X FActor. Sul palco con loro la special guest Caterina Cropelli e, in apertura di serata, i masada BLU. Domenica 23 agosto Maleducazione alcolica chiude la tre giorni direttamente da Viterbo con Ska, Punk, Rocksteady ed Early Reggae.

