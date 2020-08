Covid 19: la Croce Rossa tifernate in prima linea a fianco di istituzioni e cittadini

L’attività della Croce Rossa Italiana in risposta all’emergenza COVID-19 continua senza sosta.

Dal 1° marzo al 31 luglio le attività del Comitato Tifernate sono state svariate. I volontari hanno dato un continuo e importantissimo supporto, a fianco delle Istituzioni comunali, per rispondere alle esigenze della popolazione dettate dall’emergenza e soprattutto nel periodo di lock-down. Il Comitato CRI ha operato su tutti i Comuni di competenza ma principalmente su quelli di Città di Castello, Umbertide, Montone, Monte Santa Maria Tiberina e Lisciano Niccone.

Le attività sono state svariate e possiamo riassumerle in: gestione della Sala Operativa Locale; supporto alla Sala Operativa Regionale; 85 giorni consecutivi di pre-triage presso il nosocomio umbertidese; assistenza sanitaria durante la consegna dei buoni spesa; assistenza alimentare alle persone in difficoltà; consegna spesa; consegna farmaci; pagamento utenze; assistenza agli animali domestici; spesa sospesa a Città di Castello presso la COOP di Trestina, il Conad, l’Eurospin, il FrescoMarket, il Todis, l’EMI, il DPiù e ad Umbertide presso l’Eurospin; supporto alle famiglie in quarantena preventiva o COVID positive; attività per tenere impegnati i bambini da casa; indagine Sieroprevalenza; Save The Trucker; supporto per il rispetto delle normative sanitarie per tutta la durata degli esami di stato presso il Liceo Classico Plinio il Giovane, l’Istituto Franchetti Salviani, L’Istituto Cavallotti di Città di Castello ed il Liceo Leonardo da Vinci di Umbertide; missioni nel territorio nazionale per il controllo sanitario legato all’emergenza coronavirus.

Un impegno costante e fatto in silenzio come Croce Rossa fa da sempre.

Dal 1° marzo al 09 agosto i volontari sono stati impegnati per 3.470 giornate uomo. Abbiamo supportato con varie forme di aiuto 836 nuclei familiari per un totale 3.176 persone. Con il servizio “Save The Trucker”, in collaborazione con ANAS e svoltosi presso il distributore AGIP in direzione Nord a Santa Lucia sulla E45, oltre ad effettuare la misurazione della pressione, della temperatura e a distribuire materiale informativo per la prevenzione al contagio da Coronavirus alle persone in sosta, i volontari hanno consegnato a 2.055 viaggiatori (602 autotrasportatori e 1.453 automobilisti) n. 5.163 mascherine chirurgiche, n. 714 paia di guanti e n. 800 confezioni di gel da 100 ml.

Con l’iniziativa della Spesa Sospesa e grazie alla sensibilità e generosità dimostrate da tutti i cittadini, i volontari hanno raccolto generi alimentari per complessivi 3.697 kg (Biscotti kg 116; Brioches kg 15; Caffe’ kg 7; Carne in scatola kg 16; Confettura kg 21; Farina kg 144; Latte lt 316; Legumi in scatola kg 365; Misto secco kg 45; Olio oliva lt 87; Olio semi lt 34; Omogeneizzati kg 3; Pasta kg 1.729; Passate e sughi kg 437; Riso kg 195; Succhi di frutta lt 12; Tonno in scatola kg 52; Zucchero kg 103).

Ad oggi i volontari hanno distribuito alle famiglie in difficoltà, in accordo con i servizi sociali dei comuni, circa 1.872 kg dei generi alimentari raccolti (Biscotti kg 88; Brioches kg 14; Caffe’ kg 5; Carne in scatola kg 11; Confettura kg 18; Farina kg 96; Latte lt 310; Legumi in scatola kg 267; Misto secco kg 24; Olio oliva lt 66; Olio semi lt 34; Omogeneizzati kg 1; Pasta kg 419; Passate e sughi kg 280; Riso kg 105; Succo di frutta lt 5; Tonno kg 39; Zucchero kg 90).

In questi giorni, pur continuando nella distribuzione di pacchi alimentari, i volontari saranno impegnati nella consegna di buoni spesa per le famiglie in difficoltà. L’iniziativa è stata attivata dalla Croce Rossa Nazionale ed è stata accolta favorevolmente dal Comitato Tifernate che, avendone fatto richiesta, si è visto assegnare € 32.000 in buoni spesa. Questi saranno assegnati a cittadini residenti negli otto Comuni dell’Alta Val Tiberina (Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna, Montone, Lisciano Niccone, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina), afferenti alla Zona Sociale 1, in accordo con gli Assessori alle Politiche Sociali e su segnalazione degli Assistenti Sociali dei Comuni.

Un’altra iniziativa intrapresa in questo periodo è stata quella dell’Orto Solidale Sinergico, realizzato in Fraz. Pierantonio di Umbertide. Un’iniziativa questa con una doppia finalità. La prima di far vivere il contatto terapeutico con la terra a dei ragazzi con delle disabilità e dall’altro quello di produrre ortaggi di stagione che andranno ad integrare, come alimento fresco, i pacchi che consegneremo alle persone in difficoltà.

Abbiamo percorso con i nostri mezzi, per attività connesse all’emergenza, 33.203 km.

Il Presidente Francesco Serafini, riconfermato per altri 4 anni alla guida del Comitato Tifernate con le elezioni avvenute il 16/02/2020, unitamente al nuovo consiglio direttivo che vede quale Vice Presidente il Dott. Riccardo Conti, come consiglieri Maurizio Impavidi e Veronica Lazzara e come Consigliere rappresentante dei Giovani la riconfermata Sabrina Balducci, ringraziano le Infermiere Volontarie e tutti i Volontari e che si sono spesi senza sosta, esponendo se stessi e le loro famiglie anche al rischio di contagio, le Istituzioni, i cittadini e le aziende che ci hanno supportato sia regalandoci aiuti materiali (dal cibo per i volontari di turno, alle mascherine, ai guanti, agli scatoloni, all’alcool denaturato per disinfettare, ai generi alimentari, ad un’autovettura in comodato d’uso, ecc.) sia con donazioni in denaro (abbiamo ricevuto donazioni per un importo complessivo di € 5.040,60).

Un ringraziamento particolare va anche ai volontari temporanei. Cittadini che durante l’emergenza, seguendo uno specifico Corso di formazione in modalità On-Line, sono entrati a far parte della nostra grande famiglia e ci hanno supportato nelle attività non sanitarie di assistenza alla popolazione. Un grazie di cuore perché hanno dimostrato altissimo senso di umanità, attaccamento al nostro territorio, grande generosità e, soprattutto, spirito di cittadinanza attiva. Ci fa piacere che diciotto di loro abbiano deciso di proseguire il loro percorso in CRI frequentando il corso per volontari e diventando così soci attivi della nostra grande famiglia.

Colgo l’occasione anche per promuovere la campagna del 5×1000 del Comitato Cri di Città di Castello. Questa emergenza ci ha dato un duro colpo bloccando le principali fonti di finanziamento e sostentamento del Comitato (come ad esempio l’assistenza sanitaria alle feste paesane e alle manifestazioni sportive nonché lo svolgimento di corsi di formazione). Per far fronte all’emergenza e dare una risposta concreta alla popolazione abbiamo dunque utilizzato le risorse accantonate come fondo di emergenza e pertanto chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci e sostenerci assegnando il 5×1000 alla nostra Associazione. Ciò ci darà un po’ di respiro e ci permetterà di continuare a fare ciò che ci riesce meglio: Aiutare indistintamente tutti coloro che ne hanno bisogno.

Donare il 5×1000 non costa nulla e può essere dato indistintamente da tutti: pensionati, lavoratori autonomi e dipendenti. Basterà indicare, nello specifico modulo presente nella Certificazione Unica o nel 730 sotto la dicitura “sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative …….”, il codice fiscale dell’Associazione 90024950546 ed apporre la propria firma.

In chiusura ci preme ricordarvi che il virus non è stato debellato e l’indagine sulla Sieroprevalenza condotta dal Ministero della Salute insieme all’Istat e alla Croce Rossa Italiana ha evidenziato che sono state più di 1.482.000 le persone contagiate asintomatiche in Italia, pari al 2,5% della popolazione. Non abbassiamo la guardia e manteniamo alta la soglia di attenzione. Disinfettiamoci le mani ed utilizziamo le mascherine specialmente in presenza di altre persone, indossandole correttamente. Evitiamo di far ripartire il contagio. Non vanifichiamo gli sforzi e i sacrifici fatti, sotto tanti punti di vista, nella fase di lock-down; dall’impossibilità di dare un ultimo saluto ai nostri cari deceduti alla limitazione della nostra libertà personale.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno bisogno di supporto o si trovano in stato di necessità di non esitate a contattare il numero verde 800065510. Un operatore della Croce Rossa vi metterà in contatto con il Comitato CRI del vostro territorio che saprà trovare il modo di aiutarvi.

