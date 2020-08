Citerna, installate nel territorio comunale, le fototrappole

Da questa mattina sono in funzione nel territorio comunale le fototrappole.

L’ installazione è stata fatta per cercare di ridurre il conferimento errato e l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti.

Saranno posizionate anche in quelle aree dove negli ultimi periodi si sono verificati degli episodi di vandalismo.

La nostra speranza è che servano come deterrente per poter far tutti del nostro meglio.

