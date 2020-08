Ciclismo: il team Rezzesi con gli scalatori, poi a Gambassi terme

E’ tempo di salita per i ragazzi del Team Rezzesi dopo una serie di gare in pianura, che hanno visto la squadra in crescita, e Gianni Pugi piazzarsi al nono posto sul traguardo di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel Veronese.



Sabato 22 agosto la formazione diretta da Olivano Locatelli sarà impegnata nel Trofeo Mazzetti d’Altavilla, gara sulla distanza di 153 chilometri che prevede l’arrivo in salita ad Altavilla Monferrato in provincia di Alessandria. Il via alle ore 13.00.

Sono dunque attesi Matteo Sasso, Davide Capodicasa, l’albanese Mikel Demiri, l’ucraino Yaroslav Parashchak, Gianni Pugi, Giuseppe Satta e Alessandro Bertola.



La stessa formazione sarà schierata anche alla partenza del Gran Premio Chianti Colline d’Elsa tradizionale appuntamento sulle strade della Toscana che quest’anno festeggia la 52sima edizione. La corsa è in programma martedì 25 agosto a Gambassi Terme (Fi) e si svolgerà sulla distanza di 120 chilometri. Starter alle 14.30.



“Siamo usciti bene dalle ultime corse, i ragazzi hanno dato segnali di crescita e sono in buone condizioni di forma- ha detto Locatelli-. Ci aspettano due gare impegnative dalle quali cercheremo di ottenere dei buoni risultati, magari puntando anche al podio. Pugi e Parashchak stanno bene e già sabato in salita potrebbero far vedere qualcosa di buono”.

