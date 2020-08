Solidarietà, sport e musica: serata evento il 27 agosto a Castiglion Fiorentino nell’appuntamento per la presentazione del libro “il tuo sorriso ribelle”

Il dolore per la perdita di una persona cara si è trasformato in una speranza per un domani migliore. È stato, probabilmente, questo il percorso di Fabrizio Paladino, di professione giornalista, per ispirarlo a scrivere un libro che narrasse il doloroso cammino di sua moglie Silvana Benigno contro il cancro. Lei, definita da tutti mamma coraggio per la forza che ha avuto, appunto, nell’affrontare la malattia, rivive in ogni pagina di “Il tuo Sorriso Ribelle” che vuole essere “uno straordinario messaggio di speranza verso tutto quelle persone che ogni giorno lottano per sconfiggere il cancro” come afferma l’autore-marito Fabrizio. Durante la sua battaglia contro il cancro, Silvana era solita dire molte frasi per fare coraggio a se stessa e agli altri e una di queste “Vinceremo Tutti” è diventata il titolo della serata dove la solidarietà sposa lo sport e la musica. L’appuntamento, organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino, dall’ICEC e dal rione di Porta Romana, è previsto per giovedì 27 ore 21.30 presso piazza del Collegio (zona Porta Romana). La sfida al cancro di Silvana è stata messa nero su bianco dal marito Fabrizio e giovedì sera verrà, quindi, raccontata durante l‘evento al quale parteciperanno grandi campioni del passato e del presente. Per il ciclismo ci sarà il campione aretino Daniele Bennati; per la boxe un altro aretino di spessore come Orlando Fiordigiglio. Insieme a loro il mito aretino del pugilato, il biturgense Pietro Besi “Zillone”, che da poco ha compiuto 80 anni. Ma non solo, perché in una serata dedicata alla solidarietà e a dei campioni nello sport e soprattutto nella vita, ci sarà la testimonianza di Arianna Malatesti che racconterà la sua storia di lotta al tumore. All’appuntamento, condotto da Moira Lena Tassi, non mancherà anche uno spazio significativo dedicato alla musica con esibizioni canore e tanto altro.

Durante l’iniziativa si potrà acquistare il libro “Il tuo sorriso ribelle” e sostenere così la ricerca contro i tumori.

Saranno rispettate tutte le nuove normative anti-Covid.

