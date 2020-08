“NovaMusica Concert Halls”, si riparte dopo l’interruzione dello scorso marzo, causa pandemia

Riprende con nuovo slancio il festival “NovaMusica Concert Halls” interrotto a marzo 2020 causa virus. Il cartellone ufficiale curato da Anthony Guerrini e sostenuto da So.ge.pu, prevedeva infatti ancora quattro appuntamenti tra Città di Castello e Sansepolcro. Oggi riprendiamo con una formula nuova il festival avendo creato delle partnership con altri contenitori della città, in particolare con il Festival delle Nazioni e con l’associazione Le Rose di Gerico. Saranno infatti queste due realtà ad ospitare tre dei quattro concerti a cominciare da mercoledì 19 agosto in piazza Matteotti a Città di Castello ore 21.00 si esibirà un quartetto d’eccezione composto da Claudio Piastra alla chitarra, Simone Pagani al pianoforte, Franco Catalini al contrabbasso e Massimo Melillo alla batteria che si esibiranno in un concerto dal titolo “Il Classico incontra il Jazz”. Martedi 25 agosto è la volta di Mediterranean flavours con Maurizio di Fulvio alla chitarra in un palco mobile cricket che ai muoverà per le vie della città a partire dalle ore 21.30 entrambi gli eventi sono inseriti nel cartellone degli eventi collaterali del festival delle Nazioni id Città di Castello. Mentre sarà l’associazione Le Rose di Gerico ad ospitare in occasione della giornata mondiale del creato, domenica 6 settembre presso il Parco della Montesca a Città di Castello dalle ore 18.30, il quartetto di sax “Freem saxophone quartet” con Iacopo Sammartano, Riccardo Guazzini, Fabio Lombrici e il tifernate Michele Bianchini. A chiudere il festiva sarà il duo Cozzani – Campi (pianoforte e chitarra) il 10 ottobre 2020 presso l’auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro alle ore 18.00

Altri eventi della scuola Novamusica sono previsi il 30 agosto con l’esibizione dell’Orchestra di Violini NovaMusica diretti dalla maestra Laureta Hodaj Cuku, che parteciperà al Concerto della Rinascita presso la suggestiva scalinata del museo civico di Sansepolcro alle ore 21.15

Mentre il 9 settembre la sezioni di danza e canto della scuola NovaMusica parteciperanno all’evento Il volto della bellezza in Piazza Matteotti a Città di Castello ore 21.00

Questi i primi appuntamenti della scuola NovaMusica che si appresta a riprendere i propri corsi dal 7 settembre 2020 vi aspettiamo.

