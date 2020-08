Volley mercato: Città di Castello, reparto alzatori completato, da Sansepolcro arriva Mattei

Arriva dalla serie C di Sansepolco il secondo palleggiatore della Job Italia Città di Castello. Nicola Mattei, classe 1991, giocherà in serie B con la maglia biancorossa e completerà il reparto dopo l’acquisto di Thomas Ramberti proveniente da Lagonegro in A2. Comprensibile la felicità di Mattei per la chiamata in serie B:“Dopo tanti anni giocati a Sansepolcro in serie C arrivare a Città di Castello, in una società con trascorsi così importanti e che milita in serie B, è un bel salto di qualità. Non vedo l’ora di mettermi in gioco per dimostrare quello che valgo e mettermi a disposizione di coach Marco Bartolini e soprattutto di tornare in palestra per allenarmi coi miei nuovi compagni. Voglio essere d’aiuto alla squadra in ogni frangente, a partire dalla preparazione fino ad arrivare al momento gara”.

Intanto la dirigenza e lo staff tecnico della Pallavolo Città di Castello stanno lavorando per capire come riprendere l’attività agonistica in palestra, fermo restando che la prima parte della preparazione si svolgerà all’aperto, nella splendida location del Centro Sportivo Pampaloni di Fighille di Citerna che metterà a disposizione di Marra e compagni la piscina e il campo da beach volley.

