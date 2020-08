Under femminile: Davide Marra completa il rooster degli allenatori

Il Città di Castello pallavolo femminile – settore giovanile – completa il planning dei propri tecnici con l’arrivo in veste di allenatore dell’under 15 femminile di Davide Marra. L’atleta ed ora anche allenatore, ormai tifernate di adozione, rientra nei programmi del club di Città di Castello e la dirigenza della società lo ha inserito nel proprio staff per la stagione 2020/2021; dopo l’esperienza post Covid-19, dove in coppia con il responsabile tecnico Brizzi si era cimentato quale allenatore nel seguire e correggere le varie atlete dei gruppi biancorossi si è trovato l’accordo e l’ottimo lavoro portato avanti, nonché la professionalità con cui insegnava e correggeva le ragazze, ha convinto il presidente ed il suo staff di proporlo per la guida di un team giovanile femminile dove la crescita e l’impostazione atletica diventa di primaria importanza. La stima reciproca ed una stretta di mano hanno sancito l’accordo; Davide Marra si è mostrato felice e gratificato di poter far parte del movimento pallavolistico tifernate biancorosso femminile.

