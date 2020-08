Liste di attesa prelievi ematologici: Pescari (PD) chiede più attenzione, soprattutto per chi ha necessità di monitorare valori a scadenza periodica

Nelle comunicazioni della seduta ordinaria dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo del Pd Mirko Pescari ha chiesto alla giunta e agli uffici preposti di rappresentare alla direzione sanitaria dell’Usl Umbria 1 la problematica riguardante la gestione delle liste di attesa per i prelievi ematologici per gli utenti che hanno necessità di monitorare a cadenza periodica i valori del sangue a scopo terapeutico. “Ci viene segnalato che c’è una situazione che sta mettendo in gravissima difficoltà i malati oncologici e tutti i pazienti con patologie che necessitano di un monitoraggio preciso a cadenza puntuale ed estremamente precisa per controllare il proprio stato di salute e le conseguenze successive, come ad esempio le donne in gravidanza”, ha dichiarato Pescari, evidenziando che “questi utenti, non riuscendo a trovare spazi all’interno delle liste di attesa dei servizi sanitari territoriali, sono costretti a rivolgersi ai privati”. “Costringerli a rivolgersi al privato può essere interesse di qualcuno, non certo dei pazienti”, ha osservato Pescari, che ha sollecitato l’amministrazione a chiedere che l’Usl Umbria 1 “trovi soluzioni specifiche per questa tipologia di pazienti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati