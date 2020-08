Fiere delle Merci e Street food nel fine a Città di Castello, un San Bartolomeo in sicurezza per turisti e tifernati

Fiere di San Bartolomeo e Street food protagonisti del prossimo fine settimana tifernate. Anche se il Covid ha costretto a rivedere la formula, le Fiere delle Merci di San Bartolomeo si terranno: da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2020 in Piazza Gabriotti e presso piazzale E. Ferri, attiguo al parco A. Langer l’appuntamento con la tradizione sarà rispettato e in linea con le misure di distanziamento sociale e di sicurezza. Gli ambulanti proprio per questo motivo saranno circa 60 e non si potrà procedere alle sostituzioni, così come prescrivono le direttive. “Ma la Fiere di San Bartolomeo sono un momento di grande richiamo e per la loro collocazione all’aperto gestibili dal punto di vista del principio di prevenzione, che in questo 2020 deve essere la nostra bussola” dichiarano dall’Assessorato al Turismo e Commercio. D’accordo con gli allevatori, su specifica loro richiesta, invece è stata sospesa la Fiere del Bestiame perché più difficile da organizzare dal punto di vista della logistica, implicando il trasporto e l’ospitalità di esemplari di grandi dimensioni. “Un cruccio che accomuna Amministratori e produttori – aggiunge l’Assessorato – ma motivi di forza maggiore hanno indotto a questa decisione”. Anticiperà la Fiere, aprendo giovedì 20 agosto, lo Street food &Music, previsto in Piazza Matteotti. “Cibo da strada e l’attrattiva dello shopping sono elementi che riusciranno ad animare il lungo fine settimana sia per i turisti sia per i tifernati, offrendo un programma di intrattenimento e di animazione compatibile con i tempi che stiamo vivendo”. Anche la tradizionale Tombola di San Bartolomeo organizzata dalla associazione Amici del Cuore non si svolgerà. A comunicarlo è il presidente Giancarlo Radici che motiva tale scelta a seguito delle disposizioni nazionali e regionali anti contagio. “Con dispiacere ma senso di responsabilità e rispetto delle normative – ha detto Radici – dobbiamo annullare questo evento e dare appuntamento a tutti alla edizione del prossimo”. Lo svolgimento delle Fiere e dello Street food & music hanno determinato alcune modifiche provvisorie alla circolazione in particolare il divieto di transito e di sosta con rimozione forzosa dalle 6 di venerdì 21 agosto 2020 alla Mezzanotte di domenica 23 agosto su Piazzale Ferri nelle zone di sosta poste al lato sinistro e al lato destro rispetto all’area di ingresso al parcheggio; sarà istituita un’area di sosta della stessa durata riservata ai disabili nel primo tratto del Parcheggio Ferri, prospiciente viale N. Sauro e sarà evidenziata da apposita segnaletica verticale; sarà istituito un divieto di fermata ambo i lati dalle 6 di venerdì 21 agosto alla Mezzanotte del 23 agosto sul tratto di strada che collega Parcheggio Ferri con l’area attrezzata per la sosta camper; su Piazza Fanti un divieto di sosta con rimozione forzosa dalle ore 14:00 di giovedì 20 agosto alla Mezzanotte di domenica 23 agosto. Il comando di Polizia municipale si riserva di attivare un senso unico di marcia su via N. Sauro con percorrenza da Rotatoria porta Prato a via Diaz, se il flusso di traffico sarà particolarmente intenso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati