Bilancio: “Se sono state diffuse cifre anomale sul bilancio non dipende certo dall’amministrazione comunale. Tofanelli risponde a Rigucci (Misto)

“Se sono state diffuse cifre anomale sul bilancio non dipende certo dall’amministrazione comunale, l’unica cosa vera in proposito è che per il 2020 non abbiamo aumentato la tassazione per i tifernati, non prenderemo un centesimo in più rispetto al passato”. E’ quanto ha chiarito nelle comunicazioni della seduta ordinaria del consiglio comunale l’assessore al Bilancio Vincenzo Tofanelli in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sul presunto miliardo di euro di investimenti, in particolare sulle somme riguardanti opere pubbliche e sociale. “Nel 2010 la Cosap non verrà pagata da chi ha attività come bar e ristoranti, restituiremo la Tari per tutte le attività chiuse nel lockdown, restituiremo le somme versate dai cittadini che non hanno usufruito completamente di asili, trasporti e mense, mentre non abbiamo aumentato un centesimo di Imu e la Tari partirà da settembre”, ha spiegato Tofanelli, che ha ricordato gli importanti investimenti che saranno effettuati su scuole, mura urbiche, strade, dove saranno fatti lavori per ulteriori 380 mila euro, e i 14 milioni di euro che saranno destinati alla Zona Sociale 1. “L’unica modifica è stata fatta sull’addizionale comunale, che è stata rimodulata, ma avrà lo stesso gettito dell’anno precedente, tra l’altro con una previsione di 300 mila euro in meno per via delle chiusure che ci sono state”, ha puntualizzato Tofanelli, che ha fatto presente come dallo Stato siano arrivati 550 mila euro prima e 1 milione 71 mila euro ora, “importanti risorse che saranno finalizzate a recuperare le somme che non entreranno nelle casse del Comune”. “Avremo comunque modo di rendicontare quello che non abbiamo avuto come introiti anche dalle nostre partecipate, alle quali abbiamo anticipato delle risorse per poter andare avanti”, ha concluso Tofanelli. Nel suo intervento, il consigliere Rigucci aveva chiesto di ricevere informazioni anche sul milione di euro (800 mila dalla Regione e 200 mila dal Comune) stanziati tre anni fa per l’Archivio di Palazzo Vitelli. “Dove sono andati a finire questi soldi, visto che il progetto dell’Archivio ancora non è stato attuato?”, ha domandato Rigucci.

