Si è svolta nella giornata di martedì 18 agosto in piazza XXV Aprile nel corso del mercato settimanale la raccolta firme organizzata dalla Pro Loco di Pierantonio e dal Consiglio di Quartiere n. 5 per chiedere il ritorno al pieno funzionamento del bancomat dell’unico sportello bancario presente nella frazione.Il nostro intento è quello di portare all’attenzione dell’istituto bancario operante in paese la voce dei cittadini che al momento si trovano privati di un servizio importante.La Pro Loco e il Consiglio di Quartiere n.5 prendono atto delle azioni messe in campo fin qui dall’Amministrazione Comunale per sollecitare l’istituto di credito, a sostegno dei cittadini pierantoniesi e delle attività produttive e commerciali esistenti a Pierantonio.Speriamo che il nostro appello sia ascoltato dall’istituto di credito interessato, al fine di venire incontro ad una intera collettività.

